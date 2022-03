Fórmula 1: Aston Martin reduziu pintura para baixar peso do carro | AutoSport

Os novos monolugares de Fórmula 1 são pesados, muitos pesados. O limite mínimo ficou em 798kg, mas há carros na grelha que pesam muito mais e com isso perdem tempo para alguns adversários. Como demos conta anteriormente, o Alfa Romeo C42 é o único carro que ficou muito perto dos 795kg anteriormente regulamentados e o Red Bull RB18 o mais pesado dos 10 carros da grelha.

Na corrida inaugural, as equipas retiraram a pintura de algumas peças para baixar o peso dos carros, como aconteceu com a Aston Martin ou McLaren.

“Estes carros são pesados por regulamentação, e para se chegar ao peso da regulamentação, é um desafio”, admitiu Andy Green, diretor técnico da Aston Martin, ao Motorsport.com. “Passámos o carro inteiro a pente fino e tiramos tinta onde pudemos. Penso que no total poupamos cerca de 350 gramas”.

Recordamos que o peso mínimo estava planeado no regulamento para os 790 kg, mas em 2021 as equipas pediram ao Technical Advisory Group da FIA para aumentar esse limite, já que temiam que para chegar a esse valor, tivessem de utilizar materiais mais leves e mais caros. E foi desse modo que passou para 795kg e pouco antes da época começar, para os 798kg.