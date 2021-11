Fórmula 1: Aston Martin recruta chefe de aerodinâmica da Mercedes | AutoSport

É mais um nome a juntar a muitos outros que a Aston Martin tem vindo a recrutar para o plano ambicioso de se tornar numa das maiores e melhores equipas da grelha da Fórmula 1. A surpresa desta movimentação é ter sido um dos “cérebros” da Mercedes a ter sido reencaminhado para a Aston Martin, a sua fornecedora de motores. Até agora, as suas contratações têm incidido fortemente nos elementos da Red Bull.

Desta vez foi Eric Blandin, chefe aerodinamicista da Mercedes desde 2017, tendo passado anteriormente pela Ferrari e Red Bull. Blandin vai cumprir a licença obrigatória por sair de uma equipa para outro concorrente e deverá começar a trabalhar com o novo empregador no final de 2022.