Fórmula 1: Aston Martin quer Dan Fallows em funções no início da época | AutoSport

Dan Fallows esteve em funções na Red Bull durante 15 anos, mas em junho foi contratado pela Aston Martin para se tornar o seu novo diretor técnico. A Red Bull, relutante em deixar sair o seu aerodinamicista, colocou a questão em tribunal na tentativa de Fallows apenas começar a trabalhar na Aston Martin em 2023.

Mesmo com esta situação ainda por ser decidida, Otmar Szafnauer espera poder contar com o novo diretor técnico no início da nova época: “O nosso objetivo é começar o mais depressa possível e algures no primeiro trimestre”.

O responsável da Aston Martin, explicou ainda que no ano passado foram contratadas mais de 150 pessoas, no esforço de tornar a equipa campeão do mundo dentro de alguns anos. “As coisas não abrandaram no recrutamento mas, a menos que sejam responsáveis seniores, não anunciamos toda a gente, mas contratamos mais de 150 pessoas este ano [2021] e vamos continuar a contratar. Se quisermos ganhar um Campeonato do Mundo dentro de quatro anos, são necessários alguns recursos, recursos humanos, infra-estruturas, fábrica, túnel de vento, tal como as equipas de topo, e estamos na trajetória para o fazer. E, no fundo, ainda estamos a negociar a hora ou data de início do Dan. Assim que isso for conhecido, informaremos todos”.