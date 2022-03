Fórmula 1: Aston Martin produz simulador a partir do chassis do AMR21 para Sebastian Vettel | AutoSport

A Aston Martin produziu um simulador para a casa de Sebastian Vettel tendo por base o chassis do AMR21, o monolugar da equipa no ano passado.

No ano passado, o Grande Prémio da Arábia Saudita foi um novo desafio para pilotos e equipas, e segundo a equipa, Sebastian Vettel não conseguiu completar o tempo do simulador antes do evento, por isso o novo simulador oferece a oportunidade de se familiarizar com as pistas do calendário.

Vettel juntamente com a equipa decidiram iniciar o processo de construção do simulador durante 2021 e o projeto evoluiu para uma configuração que inclui três ecrãs e peças físicas do AMR21. O design assegura uma experiência mais realista ao piloto, com os espelhos retrovisores e encostos de cabeça do carro, para além de estar equipado com o banco de corrida de Vettel, juntamente com o seu apoio de cabeça e cintos de segurança utilizados durante a época passada.

A produção do simulador foi supervisionado por Matt Tomalin, designer na Aston Martin, com a ajuda da Pro Sim, empresa que constrói alguns dos melhores simuladores do mundo, na calibração do sistema de travagem e do volante.

Isto significa que o piloto pode agora fazer as suas próprias sessões de simulador em casa.