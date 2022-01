Fórmula 1: Aston Martin pode ficar sem diretor técnico | AutoSport

A intenção de Lawrence Stroll para a Aston Martin é tornar a equipa uma das maiores da grelha, assumindo certos riscos, como é óbvio. Está a construir uma nova e maior fábrica, contrata elementos chaves de outras estruturas, mas a primeira época com a nova designação, não correu bem. Para além de terminar longe dos lugares da frente do campeonato de construtores, perdeu Otmar Szafnauer, possivelmente para a Alpine. Se a Aston Martin estava já preparado para isso, poderá ter que encontrar soluções rapidamente, já que pode vir a ficar sem o diretor técnico Andrew Green, responsável por algumas das melhores soluções da equipa, quando ainda designada Force India e Racing Point.

A publicação espanhola Marca adianta hoje que para além de Szafnauer poder ir para a Alpine, acompanhado com um novo patrocinador, a BWT – e passar o azul do carro a cor de rosa? – deverá seguir-se Andrew Green. Se todo este cenário se concretizar, falta saber o que acontece a Pat Fry, o principal responsável pela produção do chassis dos franceses: sair da equipa ou passar a ter um papel secundário.

Ainda não há confirmação oficial sobre Szafnauer, mas deverá estar para breve. Sobre Green ainda é mais difícil saber se o interesse é real e se assim for, se a Aston Martin facilita a entrada do engenheiro para trabalhar no carro de 2023, pelo menos.