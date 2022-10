Fórmula 1: Aston Martin multada em 450 mil dólares | AutoSport

Um erro administrativo vai custar à Aston Martin 450 mil dólares. A equipa britânico chegou a acordo com a FIA sobre a infração ao procedimento do limite orçamental, tendo que pagar a coima agora anunciada pela entidade federativa. Devido ao facto da sua infração ser um erro administrativo, a Aston Martin só foi multada, tendo-se mantido dentro do limite de 145 milhões de dólares estabelecido para 2021. A FIA identificou 12 itens em que a equipa excluiu ou ajustou incorretamente os custos, incluindo áreas como os custos para a sua nova sede, túneis de vento e relativos ao seu novo simulador.

No comunicado da FIA lê-se que: “A Administração do limite orçamental reconheceu que a AMR [Aston Martin Racing] agiu em cooperação e de boa fé durante todo o processo de revisão e procurou fornecer informações e provas adicionais quando solicitadas atempadamente, que este é o primeiro ano da aplicação integral do Regulamento Financeiro e que não há nenhuma acusação ou prova de que a AMR tenha procurado ou obtido qualquer vantagem indevida como resultado da violação”.

No início deste ano, Williams pagou uma multa de 25.000 dólares à FIA na sequência de uma violação do procedimento dos regulamentos financeiros da F1.