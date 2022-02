Fórmula 1: Aston Martin faz shakedown ao AMR22 | AutoSport

A Aston Martin vai hoje completar os primeiros quilómetros em pista com o AMR22, no shakedown em Silverstone, onde testará todos os sistemas e os pilotos terão a primeira oportunidade de sentir o novo carro.

A Aston Martin foi a terceira equipa de Fórmula 1 a apresentar o novo carro de 2022 ontem, mas foi a primeira que apresentou o modelo atual com que vai competir nesta época, em vez de imagens renderizadas do carro ou um “show car”, como tinha acontecido anteriormente.

A equipa britânica optou por realizar o shakedown no dia seguinte à apresentação para dar tempo entre o primeiro contacto do carro em pista com os 3 dias de teste em Barcelona, conforme assegurou Andrew Green, o diretor técnico da equipa.

“Queríamos fazer o shakedown o mais cedo possível para verificar os sistemas no carro e dar-nos algum tempo até ao teste de Barcelona”, disse Green ontem. “Essa foi a razão do shakedown ser amanhã, por isso temos tempo para reagir e esperamos ter um bom shakedown amanhã e não ter razões para reagir. Porque o carro é absolutamente novo em folha, sem qualquer tipo de transporte, e os testes de pré-época são realmente curtos e o segundo teste está tão próximo da primeira corrida, vai ser quase impossível reagir, por isso pensamos em ter o shakedown antes do primeiro teste”.

Os primeiros dias de testes estão marcados para 23 a 25 de fevereiro no Circuito Barcelona-Catalunha.