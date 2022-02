Fórmula 1: Aston Martin explora possibilidade de fornecer unidade motriz em 2026 | AutoSport

A Fórmula 1 vai introduzir novas unidade motrizes em 2026 e existem já novos interessados no fornecimentos dos novos motores, podendo aumentar o leque para além dos 4 fornecedores atuais (Mercedes, Ferrari, Alpine/Renault, Honda). A Red Bull será, ao que tudo indica, um dos novos fornecedores em substituição da Honda – que voltou atrás e mantém-se como fornecedor de Red Bull e AlphaTauri até ao fim de 2025 – mas Porsche e Audi estiveram envolvidos nas primeiras reuniões sobre o tema.

As duas marcas germânicas podem não ser as únicas interessadas, já que Andrew Green, responsável técnico da Aston Martin, afirmou que a equipa britânica quer explorar essa opção.

“Penso que, olhando para as nossas ambições, estamos definitivamente a explorar o fornecimento de unidades motrizes a longo prazo”, disse Green depois do evento de apresentação do AMR22, o carro da equipa para a nova época de Fórmula 1, e citado pela publicação PlanetF1. “2026 será o ano como um novo regulamento da unidade motriz e penso que, como equipa, gostaríamos de estar envolvidos. Temos agora a Aramco envolvida como patrocinadora e penso que as conversações vão seguir-se nos próximos anos, veremos. Tenho a certeza de que vamos olhar para o assunto com grande detalhe e compreender se existe um benefício em avançarmos nessa direção”.

As unidades motrizes de 2022 são as últimas a serem desenvolvidas nesta era, sendo homologadas durante o “congelamento” até 2026.