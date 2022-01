Fórmula 1: Aston Martin e BWT terminam parceria | AutoSport

A parceria entre a Aston Martin e o patrocinador austríaco BWT terminou. A relação, que durava do tempo da Force India em 2017, foi reforçada em 2020 já com a entrada em cena de Lawrence Stroll e designação da equipa como Racing Point, mas perdeu algum fulgor em 2021, na mesma altura da renomeação da estrutura como Aston Martin e a mudança de esquema de cores. Em 2021 o CEO da BWT, Andreas Weissenbacher expressou alguma pena pela mudança de cor dos carros da sua parceira, para além da relação ter ficado mais tremida com a entrada do novo patrocinador da equipa, a Cognizant.

Correm rumores que o fim da relação comercial entre ambas as partes, que ainda não foi oficialmente anunciada, e a saída de Otmar Szafnauer pode não ser inocente. Se Szafnauer rumar à Alpine, como parece que irá acontecer, também os austríacos, que se manterão parceiros da Fórmula 1, podem passar a patrocinar a equipa francesa.

Será que vamos ver os Alpine “vestidos” de cor de rosa?