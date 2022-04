Fórmula 1: Aston Martin defende Lance Stroll depois de penalizações | AutoSport

Lance Stroll somou 3 pontos de penalização por duas ocasiões no GP da Austrália. Na primeira ocasião pelo acidente com Nicholas Latifi e depois na corrida foi penalizado por ziguezaguear na reta da meta. O canadiano tem 7 pontos de penalização (dia 18 de abril expira um ponto de penalização, referente ao GP de Emilia Romagna de 2021) no máximo de 12 em 12 meses. Qualquer piloto que atinja este número de pontos de penalização, é automaticamente banido por uma corrida.

No entanto, Mike Krack defendeu o seu piloto, afirmando terem existido “circunstâncias atenuantes” que deviam ter sido tomadas em conta pelo colégio de comissários da FIA.

“Penso que precisamos de aprender como os novos diretores de corrida gerem [a corrida]. Aprendemos um pouco da maneira mais difícil, mas vamos manter sob controlo”, disse o chefe de equipa. “Obviamente, quando o carro não é tão fácil como se quer, então os pilotos tentam tanto quanto possível defender”.

Mike Krack admitiu que Lance Stroll não teria sido penalizado se “tivéssemos um carro melhor”.