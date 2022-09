Fórmula 1: Aston Martin atenta a Felipe Drugovich | AutoSport

O recém coroado campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich ainda não tem lugar no paddock da Fórmula 1. Sendo um piloto sem qualquer ligação aos programas de jovens pilotos das estruturas de F1, a conquista do brasileiro no último fim de semana levou a um aumento do interesse de algumas equipas nos serviços do piloto para a próxima época.

Mike Krack, chefe de equipa da Aston Martin, afirmou em Monza que a sua equipa vai prestar atenção a Drugovich e é um candidato à função de piloto de reserva.

Mike Krack admitiu que “precisamos de um piloto substituto” e Drugovich ganhou o título de Fórmula 2 este ano “de uma forma impressionante”. Com rumores recentes que dão conta do interesse da Haas em Nico Hulkenberg para piloto principal, substituindo Mick Schumacher, Drugovich pode ser mesmo uma opção para essa função.

“Temos de dizer, ganhou o campeonato de F2 de forma impressionante”, disse Krack à publicação The Race. “Portanto, isso faz dele, obviamente, um candidato para muitas equipa. Penso que seria sensato manter a atenção porque ele também não está ligado a nenhuma academia ou programa de pilotos”.

Drugovich conquistou o título na Fórmula 2 quando ainda faltavam 3 corridas para o final da temporada (duas corridas principais, uma que entretanto já se realizou, e uma corrida de sprint), depois de ter demonstrado uma consistência nos seus desempenhos em todas as rondas.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited