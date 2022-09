Fórmula 1: Aston Martin anuncia mais novidades no carro para Singapura | AutoSport

O Aston Martin teve a sua primeira dupla desistência do ano na corrida do Grande Prémio de Itália em Monza, numa altura da época em que vinham de quatro corridas consecutivas a somar pontos. O carro da equipa de Silverstone denota uma clara falta de ritmo competitivo em qualificação, mas têm vindo a conseguir vantagem da sua performance em corrida.

Depois dos abandonos de Sebastian Vettel e Lance Stroll em Monza, o chefe da equipa, Mike Krack, assegura que o AMR22 estará “mais competitivo” nas próximas corridas em Singapura e no Japão.

“Teremos mais atualizações em Singapura”, revelou Krack, que aponta melhorias do ritmo em qualificação, colocando o carro ao mesmo nível que teve em Zandovoort, no Grande Prémio dos Países Baixos, “onde também tivemos um bom desempenho na qualificação”.

Com seis corridas ainda pela frente, a Aston Martin continua no nono e penúltimo lugar no campeonato de construtores. No entanto, AlphaTauri e Haas ainda estão ao alcance com uma vantagem de apenas oito e nove pontos, respectivamente. Das duas equipas que disputam com a Aston Martin o sétimo lugar, apenas a equipa italiana pontuou desde as férias de verão.