Fórmula 1: As possíveis estratégias para o GP da Bélgica de F1

A vitória no Grande Prémio da Bélgica de 2025, em Spa-Francorchamps, não será decidida apenas pela velocidade pura. Fatores como a degradação dos pneus, as diferenças de desempenho entre os compostos, a velocidade em reta e, crucialmente, uma previsão meteorológica “emocionante”, prometem tornar esta corrida um desafio dinâmico e muito imprevisível.

As diversas opções de paragens nas boxes e de pneus disponíveis para as equipas, antecipando uma batalha estratégica onde a gestão inteligente será tão vital quanto o talento dos pilotos.

Embora Lando Norris tenha conquistado a pole position, a imprevisibilidade do traçado e do clima poderá favorecer pilotos como Oscar Piastri e Max Verstappen, que partem logo atrás e procuram maximizar o impacto das suas escolhas táticas.

Qual a estratégia mais rápida?

A Pirelli introduziu uma abordagem ligeiramente diferente este ano, com uma “ponte” de compostos. Na temporada passada, tínhamos os C2, C3 e C4; este ano, contamos com os C1, C3 e C4. A intenção original era criar um verdadeiro dilema entre uma estratégia de duas paragens a fundo e uma de uma paragem mais controlada.

As condições deste fim de semana em Spa-Francorchamps significam que a escolha não será tão linear como inicialmente previsto. Existem, todavia, várias opções, que dependerão da temperatura da pista, da capacidade de correr em “ar limpo” (sem turbulência de outros carros), das decisões de set-up e, como é habitual, do que as outras equipas decidirem fazer.

As simulações da Pirelli sugerem que a estratégia de duas paragens é a forma mais rápida de chegar à bandeira de xadrez… por uma margem mínima. A estratégia preferida da Pirelli é uma corrida de macios para médios e novamente médios, com janelas de pit stop invulgarmente amplas. A paragem ótima para a primeira troca situa-se entre as voltas 12 e 18, e a segunda entre as voltas 25 e 31. Isto contrasta significativamente com as opções preferidas na corrida do ano passado, onde o pneu macio não era popular, mas os pneus de 2025 são um pouco mais resistentes.

Outras opções para o Top 10

A decisão entre uma e duas paragens é um dilema apertado, que poderá ser tomada pelas equipas apenas a meio da corrida. A opção de uma única paragem tem uma janela ótima entre as voltas 16 e 22 das 44 voltas totais.

Mario Isola, Diretor de Automobilismo da Pirelli, explica: “Nos nossos cálculos, a estratégia de duas paragens (macios > médios > médios) é mais rápida do que a de uma paragem (macios > médios), mas por apenas alguns segundos. Amanhã [domingo], com temperaturas mais baixas e, por causa dessas temperaturas, uma degradação que pode ser mais facilmente gerida, a estratégia de macios > médios poderá ser uma opção. Exigirá um nível de gestão bastante elevado… mas é possível.”

Estratégias para a segunda metade da grelha

Uma grelha mista em Spa não é uma novidade, embora geralmente seja resultado de penalizações de motor. Este ano, temos simplesmente uma grelha heterogénea – treze posições separam Leclerc e Hamilton; dez entre Alex Albon e Sainz; e doze entre Russell e Kimi Antonelli.

Existem carros com potencial para serem rápidos espalhados por todo o pelotão. As ultrapassagens pareceram difíceis na corrida Sprint, mas com todos os carros a usar o mesmo tipo de pneu e com a mesma idade, isso é frequentemente o caso no primeiro stint de uma corrida. No entanto, à medida que a degradação e as diferenças de desempenho dos pneus começam a manifestar-se, a situação torna-se mais fluida.

Dada a extensão das retas em Spa, os carros mais rápidos não precisam de estratégias arriscadas para subir no pelotão; podem simplesmente seguir uma corrida determinística e deixar que o ritmo se imponha. Para quem quiser tentar algo diferente, existe outra estratégia de uma paragem disponível: médios para duros, com uma janela de pit stop entre as voltas 17 e 23. Em teoria, não é tão rápida quanto as estratégias que envolvem pneus macios, mas dependerá muito das condições da pista no domingo. Noutro artigo, analisamos a previsão meteorológica que hoje deverá ser o fator principal em Spa…