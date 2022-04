Fórmula 1: As esperanças de Max Verstappen lutar pelo título estão a dissipar-se? | AutoSport

Já há quem se questione se as aspirações a renovar o título de Max Verstappen estão a desvanecer. Para já, muito longe disso. É óbvio que a Red Bull tem que resolver os problemas de fiabilidade dos seus monolugares, pois três abandonos em três corridas entre os dois pilotos da equipa não são um bom cartão de visita para quem quer lutar pelo título, mas como é lógico a continuar assim o desfecho vai ser mau para as aspirações da Red Bull.

Mas já se percebeu, tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, e mesmo na Austrália, que competitividade não falta aos monolugares de Milton Keynes, pelo que provavelmente as preocupações têm que se centrar mesmo na fiabilidade, porque o resto que é necessário para ir à luta, está lá tudo.

Outro problema no sistema de combustível no monolugar de Max Verstappen não é alheio ao facto da Red Bull não ter agora a Honda a seu lado, e mesmo que os homens de Milton Keynes se tenham ‘reforçado’, não é nem pode ser a mesma coisa. A este nível tudo isso é um processo, e não é só estalar dedos.

Max Verstappen estar agora a 46 pontos do topo da classificação, é mau, mas está longe de ser impossível de recuperar. Contudo, muitas mais corridas assim, é que não pode ser, por isso tem a palavra a Red Bull Advanced Technologies.