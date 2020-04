Fórmula 1 arranca com duas corridas na Áustria?

Segundo a rádio estatal austríaca O3, o Red Bull Ring será o palco do começo do Mundial de Fórmula 1 de 2020 a 5 de julho, num evento realizado à porta fechada, podendo mesmo haver duas corridas consecutivas, nos dias 5 e 12 de julho. Será esta a solução encontrada pelos responsáveis da F1 para começar a atenuar os efeitos da pandemia de coronavírus? Faltam ainda um pouco mais de dois meses para essa data e falta, naturalmente, a confirmação oficial, mas há muito que tudo aponta nesse sentido.

Há que saber todos os pormenores do que irá ser feito para mitigar as probabilidades de haver problemas com a propagação do vírus, mas pelo que se fala, a ‘caravana’ da F1, que costuma rondar mais de as 3000 pessoas, será limitada a menos de 2000.

Não vai haver espectadores e todos os meios de comunicação independentes terão de levar consigo um certificado SARS-CoV-2 negativo.

É este o estado atual das coisas, sendo para já incerto como tudo se desenrolará a seguir, prevendo-se que mais duas corridas se realizem em Silverstone, mas tudo isto, como se percebe tem à frente inúmeros pontos de interrogação pois se a Áustria está a ligar bem com a Covid-19, já o Reino Unido nem por isso, e não se sabe bem como a F1, com elementos vindos de toda a Europa e não só, vai conseguir lidar com essa situação. Provavelmente, está a contar que dentro de algum tempo o cenário será bem diferente o que para já não está garantido em lado nenhum da Europa.