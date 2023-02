Fórmula 1 arranca 5ª Feira – tudo o que precisa saber | AutoSport

Arranca na próxima quinta-feira a época de Fórmula 1 com o teste de três dias do Bahrein International Circuit in Sakhir (23–25 de fevereiro).

Esta é a 74ª temporada do Mundial de Fórmula 1 e estão previstos um recorde de 23 Grandes Prémios. Começa a 5 de março, termina a 26 de novembro.

No que às mudanças de pilotos diz respeito, Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant fazem as suas estreias na Fórmula 1 respetivamente com a McLaren, Alpha Tauri e Williams.

Sebastian Vettel ‘reformou-se’, o seu lugar no Aston Martin foi ocupado por Fernando Alonso. Na McLaren, saiu Daniel Ricciardo, para a Red Bull (3º piloto) com Oscar Piastri a ocupar o seu lugar, vindo da Alpine. Para aí foi Pierre Gasly, que se desligou do universo Red Bull. Gasly foi substituído pelo Campeão de Fórmula 2 de 2019, Nyck de Vries.

Nicholas Latifi deixou Williams e para o seu lugar foi Logan Sargeant, que se gradua da Fórmula 2. Será também o primeiro piloto americano na Fórmula 1 desde Alexander Rossi em 2015 e o primeiro a competir a tempo inteiro desde Scott Speed em 2006. Mick Schumacher deixou a Haas, e para lá foi Nico Hülkenberg, que competiu pela última vez na Fórmula 1 a tempo inteiro em 2019 com a Renault.

