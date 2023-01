Fórmula 1: Arábia Saudita quer atrair uma equipa e ter um campeão saudita | AutoSport

O reino da Arábia Saudita quer estar mais envolvido com a Fórmula 1, não querendo ficar apenas pela realização de um Grande Prémio e o responsável pela Federação do Automóvel admite poderem ter a base de uma equipa naquele país.

O príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, presidente da entidade disse que o governo saudita está interessado em “criar um centro” para o automobilismo, fazendo parte de um plano alargado a médio prazo que deverá ser apresentado este ano.

Questionado se seria possível trazer para o país uma equipa de Fórmula 1, o príncipe Khalid afirmou ser “o que esperamos e é para isto que estamos a trabalhar”. Neste caso, o saudita não se ficou por qualquer uma das equipas, salientando que o objetivo é um dos maiores construtores. “Temos um programa de 20 anos que, esperamos, será lançado no final de 2023, início de 2024. O nosso objetivo não é apenas acolher eventos internacionais, queremos estar mais envolvidos. Queremos ter engenheiros, queremos ter mecânicos, queremos construir automóveis, queremos ser criativos”, explicou o responsável.

Além de uma estrutura de Fórmula 1, a Arábia Saudita quer ter também um papel ativo no desporto motorizado, neste caso com um campeão. “Queremos muito ter um campeão, um piloto que possa competir no campeonato de Fórmula 1, que possa competir no MotoGP. Estamos a investir muito em infraestruturas, na construção de pistas na Arábia Saudita. Queremos construir academias para podermos estar mais envolvidos, equipas sauditas com pilotos sauditas ou outros pilotos para competirem por equipas sauditas. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas esperemos que em 2030, 2035, 2040 possamos alcançar os nossos objetivos”, concluiu o saudita.