Fórmula 1: Arábia Saudita gostaria de organizar dois Grandes Prémios | AutoSport

A Arábia Saudita foi uma das recentes adições ao calendário da Fórmula 1, tendo realizado o seu primeiro Grande Prémio na temporada passada usando como palco o circuito citadino de Jidá Corniche. No entanto, espera-se que a partir de 2026 a prova saudita passe a ser realizada no complexo de Qiddiya que inclui um circuito permanente. Ainda faltam alguns anos, mas com o crescente interesse pela Fórmula 1, os organizadores sauditas já expressaram o desejo, através do ministro do desporto, o Príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, de poderem realizar dois Grandes Prémios por temporada, entre Jidá e Qiddiya.

Segundo o ministro, têm constatado os “benefícios de ter estes eventos no Reino, e é por isso que estamos a investir tanto”. O responsável governamental admite que “podíamos organizar duas corridas, mas penso que isso é algo que temos de discutir com a F1 e ver como correm as coisas”.

O ministro do desporto do reino saudita deu como exemplo os dois Grande Prémios que se realizavam na Alemanha, entre o circuito de Nürburgring e Hockenheimring, confirmando que ambos os traçados iriam oferecer experiências completamente diferentes e acrescentar valor à Fórmula 1. Qiddiya será um complexo construído de raiz e que incluiu um parque temático e “assim não seriam duas corridas iguais numa só região: em Jidá, é junto ao mar, mas quando se vai para a outra [Qiddiya ], é o deserto, é uma vibração diferente”, garantiu Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal.

Qiddiya vai acolher a primeira prova do MotoGP no país quando o complexo estiver terminado.