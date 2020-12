Fórmula 1 aprova calendário de 23 corridas, Portugal é hipótese

Este ano foram 17 em 23 semanas, para o ano estão previstas 23 corridas, com a data de 25 de abril, que estava reservada para o GP do Vietname, ainda em aberto. Portugal está na ‘short list’ de possibilidades, mas desta feita as condições não vão ser as mesmas deste ano, pelo que é necessário quem de direito, leia-se o governo, fazer contas ao investimento necessário e perceber se vale a pena.

Imola, Portimão e Mugello estão de reserva como opções possíveis para marcar o início da temporada europeia, tendo todas elas aderido ao calendário de 2020 no lugar dos eventos cancelados pela pandemia da Covid-19.



De resto, a F1 prepara-se para um ano recorde de 23 corridas, mas sem saber como evolui a pandemia, 2021 ainda poderá ser muito afetado. Os ralis já o estão a ser, logo se verá a F1 que está prevista arrancar em março. Um novo grande prémio na Arábia Saudita foi acrescentado ao calendário, com uma corrida noturna em Jeddah, prevista como a penúltima da época. A nova temporada terá início na Austrália a 21 de março, e terminará a 5 de dezembro com o Grande Prémio de Abu Dhabi.

O calendário apresenta duas sequências de provas triplas, compactando uma série de seis corridas em sete semanas após as férias de verão.

Calendário

21 de Março-GP Austrália

28 de Março-GP do Bahrein

11 de Abril-GP China

25 de Abril-TBC

9 de Maio-GP Espanha*

23 de Maio-GP do Mónaco

6 de Junho-GP do Azerbaijão

13 de Junho-GP Canadá

27 de Junho-GP França

4 de Julho-GP Áustria

18 de Julho-GP da Grã-Bretanha

1 de Agosto-GP Hungria

29 de Agosto-GP Bélgica

5 de Setembro-GP Holanda

12 de Setembro-GP Itália

26 de Setembro-GP Rússia

3 de Outubro-GP de Singapura

10 de Outubro-GP Japão

24 de Outubro-GP dos Estados Unidos

31 de Outubro-GP da Cidade do México

14 de Novembro-GP de São Paulo

28 de Novembro-GP da Arábia Saudita**

5 de Dezembro-GP de Abu Dhabi



*Sujeito ao acordo do promotor

**Sujeito à homologação do circuito em Jeddah