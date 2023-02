Fórmula 1 aprova alteração ao limite orçamental | AutoSport

A Fórmula 1 chegou a acordo para a alteração do limite orçamental para esta época devido ao aumento do número de corridas.

Na mais recente reunião da Comissão de Fórmula 1, liderada pelo Presidente e CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali e o recém-nomeado diretor da FIA, Nikolas Tombazis, foi discutida e aprovada uma alteração ao limite orçamental, faltando apenas a aprovação em Conselho Mundial da FIA. Foi acordado um aumento do limite orçamental para corridas adicionais acima de 21, no valor de 600 mil dólares por prova. Ou seja, passam a contar para a definição do limite orçamental 1,8 milhões de dólares em duas das 23 corridas do ano em vez dos 1,2 milhões de dólares das restantes. O aumento tem por base a tendência do aumento do número de provas no calendário da Fórmula 1 e do aumento do custo dos transportes entre os locais dos eventos.

A Comissão também acordou outras alterações, que incluem a introdução de um período de paragem no inverno tanto para as equipas como para os fabricantes de unidades motrizes, como acontece no verão, além do acesso facilitado às fábricas para a equipa de auditoria da FIA, a fim da análise às equipas e aos fabricantes de motores tendo em conta cumprimento do Regulamento Financeiro.