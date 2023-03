Fórmula 1 apresentou números que mostram crescimento de 36% face a 2019 | AutoSport

No início deste mês a Liberty Media apresentou as contas da Fórmula 1, com números que mostram um crescimento de 36% face a 2019. Como é lógico, a pandemia que se iniciou em 2020 afetou essas mesmas contas, e esse efeito prolongou-se no tempo, é assim em todo o lado, mas a F1 já conseguiu “dar a volta ao texto” e logo com um crescimento de 36% face ao último ano, digamos, normal.

Houve muita coisa bem feita pela Liberty, e uma delas é o ‘negócio’ Drive to Survive, que já vai na quinta temporada, tendo sido este um dos detalhes que ajudou muito ao ‘boom’ da F1. O volume de negócios da F1 ascende agora a mais de 2,5 mil milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

O lucro operacional, ou seja o dinheiro que sobra depois do pagamento às 10 equipas subiu de 92 milhões de dólares para 239 milhões de dólares. Absolutamente espantoso!

E esse dinheiro não vai ficar a ‘render’ no banco, pois a Liberty tem muita coisa prevista para o investir. E o GP de Las Vegas é parte importante desses investimentos.