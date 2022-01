Fórmula 1: Apresentação do AT03 agendada para 14 de fevereiro | AutoSport

Não esperamos corações, chocolates ou ursinhos de peluche na apresentação do novo monolugar da AlphaTauri que foi marcada para o dia de S. Valentim. O AT03, assim designado o monolugar construído à luz do novo regulamento técnico, vai ser pilotado por Pierre Gasly e Yuki Tsunoda durante a próxima época.

No inicio do mês, o chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, afirmou que 2022 será um ano complicado para a estrutura por causa do teto orçamental na Fórmula 1. “Este ano tornar-se-á para nós, penso eu, o ano mais difícil no que diz respeito ao limite de custos. Estamos muito abaixo do limite de custo em 2021. Isso não foi um problema, mas em 2022 o limite é de 140 milhões de dólares, e comprar novas peças com a tecnologia Red Bull leva-nos ao limite. E, portanto, temos de calcular, desde o início, bastante bem, porque esta situação pode trazer-nos alguma dificuldade“.

O lançamento do novo carro foi anunciado enquanto a equipa está em teste em Imola.

