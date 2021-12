Fórmula 1: Aprendizagem da Honda na McLaren, acelerou desenvolvimento na Red Bull | AutoSport

Na hora da despedida da Honda, o responsável dos nipónicos pela divisão de Fórmula 1, Masashi Yamamoto, lembrou todo o trabalho desenvolvido no tempo em que trabalharam com a McLaren, uma era problemática e turbulenta, mas que permitiu à Honda dar o melhor produto à Red Bull e AlphaTauri nas últimas épocas.

“Toda a base fundamental que temos agora e que nos permitiu lutar pelo campeonato foi construída nos dias da McLaren, por isso conseguimos lá muitas coisas”, disse Yamamoto ao F1.com. “Foi apenas uma pena que nos respeitássemos demasiado e isso significa que não funcionava bem, porque os respeitávamos e eles respeitavam-nos, mas não houve uma boa ligação. Mas aprendemos muitas coisas e a aprendizagem acelerou o nosso desenvolvimento nesta era da Red Bull”.

Yamamoto lembrou alguns dos momentos que a Honda passou com a McLaren. “2017 no Bahrein foi o momento mais difícil para nós como Honda. Muitos fracassos com o MGU-H tornaram duro o momento. Aprendemos que a tecnologia MGU-H é realmente difícil. Aprendemos muito sobre isso durante os dias da McLaren, o que pode ser visto como positivo, uma vez que conseguimos algo. Foi duro, mas aprendemos muitas coisas. A minha melhor memória foi em 2017 na qualificação do Grande Prémio de Espanha. Fiquei arrepiado. Foi quando tivemos o nosso primeiro resultado na Q3 desse ano, sétimo lugar, foi um grande desempenho de Fernando [Alonso]”.

Com a Red Bull, quando os japoneses conseguiram conquistar o primeiro título desde 1991 com a McLanen e Ayrton Senna, Yamamoto diz que o primeiro pódio em 2019 foi o momento que lhe deu confiança na decisão de decidir-se pela equipa de Christian Horner. “Para mim o primeiro pódio com a Red Bull na Austrália, a primeira corrida juntos, foi o ponto alto do nosso tempo juntos até agora. Fiquei realmente feliz por podermos alcançar tal resultado com eles, e foi o resultado que me deu verdadeira confiança de que foi a decisão certa e de que podíamos ganhar em conjunto com esta equipa. Na verdade, esperava a primeira vitória”, concluiu o homem da Honda.