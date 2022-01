Fórmula 1: Apple vai produzir longa-metragem milionária | AutoSport

A Apple, segundo algumas publicações especializadas em cinema, pode ter comprado os direitos para a produção de um mega filme sobre a Fórmula 1, com o ator Brad Pitt num dos papéis principais da longa-metragem. A Amazon, Disney e Netflix, assim como os estúdios da MGM, Paramount, Sony e Universal queriam adquirir os direitos do filme, ainda sem título conhecido, mas foi a Apple que os adquiriu.

Segundo as mesmas fontes, o personagem de Pitt deverá ser um antigo piloto de F1, que serve de mentor a um jovem piloto. O argumento deve ser escrito por Jon Watts e produzido por Jerry Bruckheimer. O orçamento do projeto deve cifrar-se entre os 130 milhões e os 140 milhões de dólares.

Lewis Hamilton pode ter um papel no filme, mas ainda não foi confirmado.