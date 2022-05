Fórmula 1: Apenas Mick Schumacher e Nicholas Latifi ainda não pontuaram | AutoSport

As hipóteses das equipas pontuarem no campeonato de 2022 alteram-se de corrida para corrida, circuito para circuito. Todas as equipas já pontuaram e em relação aos pilotos, apenas Nicholas Latifi e Mick Schumacher ainda não somaram qualquer ponto.

A qualificação tem sido um ponto chave na questão das equipas conseguirem ou não pontuar. As diferenças são mínimas e o desempenho entre as equipas do meio do pelotão quase equiparado, logo torna-se difícil a pilotos que tenham tido uma qualificação menos bem conseguida, recuperar muitas posições na corrida. Chegar aos lugares pontuáveis tem sido tarefa difícil, como assistimos em Imola em relação a Pierre Gasly e Lewis Hamilton, por exemplo. Aliás, as dificuldades da Mercedes este ano são mais notadas, porque as restantes equipas estão mais próximas dos lugares cimeiros.

Entre Haas, Alfa Romeo, Alpine, McLaren, AlphaTauri, Aston Martin e Williams, as últimas duas são as que têm provado mais dificuldades em chegar aos pontos, mas ainda assim, já o conseguiram. Em Miami será entusiasmante ver quais das equipas conseguirá acertar com a afinação mais rapidamente e conseguirá tirar dividendos na estreia do traçado no campeonato. Pode ser que os pilotos que ainda não pontuaram o consigam fazer, baralhando ainda mais as contas.