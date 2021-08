Fórmula 1: Apenas 22 corridas este ano | AutoSport

A Fórmula 1confirmou hoje alterações ao calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021, na sequência de conversações com os promotores e autoridades dos países anfitriões. As mudanças significam que a época terá agora 22 corridas. O GP de 19 a 21 de novembro, será confirmado nas próximas semanas, segundo a F1.

As mudanças ocorrem com o GP da Turquia, que passa a ocupar a data que originalmente era do GP do Japão (8 a 10 de outubro), uma semana mais tarde que o agendado até hoje, e com as datas dos GP do México e de São Paulo. As datas originais eram 29 a 31 de outubro (México) e 5 a 7 de novembro (São Paulo) e passam a ser uma semana mais tarde em ambos os casos.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, disse: “Temos muito prazer em anunciar as atualizações do calendário 2021, na sequência de extensas discussões com os promotores e autoridades nacionais. A pandemia continua a apresentar a época com desafios, mas provámos que nos podemos adaptar e estamos confiantes de que este ano poderemos atingir um recorde de 22 corridas, apesar de uma pandemia global. Quero agradecer aos promotores no Brasil, México e Turquia pela sua paciência e flexibilidade e em breve forneceremos os detalhes da adição final. Esta temporada está a revelar-se uma batalha incrível na pista e isto é extremamente emocionante para os nossos fãs em todo o mundo e esperamos ansiosamente que a intensidade continue nas corridas que se avizinham”.

O calendário revisto das provas que ainda faltam realizar, fica assim: