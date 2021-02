Fórmula 1 anuncia números das audiência de 2020

Ninguém tem dúvidas que a pandemia da Covid-19 tem vindo a colocar o mundo em geral, o desporto em particular, em grandes dificuldades, e como se pode calcular, a Fórmula 1 não é exceção. O facto de só ter feito 17 corridas em 2020, foi mau para as finanças da F1, há uma enorme diferença entre realizar 23 Grandes Prémios como está previsto este ano e os 17 que se conseguiram fazer em 2020, pois a maior fonte de receitas são os pagamentos das televisões para terem o direito de transmitirem os Grandes Prémios. Nesse contexto, a ‘coisa’ não correu nada bem, mas nem tudo foi mau…

Depois de ter sido o primeiro desporto internacional a recomeçar em segurança no verão passado, no início de julho, os adeptos reagiram muito positivamente, e embora muitos desportos tenham lutado com grandes declínios de espetadores em 2020, não foi assim com todos.

Em primeiro lugar, a Fórmula 1 registou um crescimento impressionante nas plataformas de redes sociais, em comparação com outros grandes desportos. De acordo com o Shareablee, a F1 é a segunda liga desportiva de maior crescimento no planeta em termos de crescimento de seguidores, com um total de 35 milhões de seguidores e é, de longe, o crescimento mais rápido em termos de envolvimento em comparação com outros grandes desportos, com um aumento de 99% em 2020 (ver gráfico). Conseguir estes resultados num ano desafiante como foi o de 2020 é um grande feito.



Audiências televisivas

Apesar do facto de a época de 2020 ter tido menos quatro corridas do que em 2019, a Fórmula 1 manteve uma forte posição de audiência com uma média por Grande Prémio, em 2020, de 87.4 milhões de espetadores. Embora isto seja 4,5% inferior em relação a 2019, a média por Grande Prémio foi de 87 milhões em 2016, 2017 e 2018, 80 milhões em 2015 e 83 milhões em 2014 e, por conseguinte, o desempenho em 2020 esteve muito em linha com a média dos últimos sete anos, apesar das circunstâncias.

O número médio de audiências para a época 2020 foi em grande parte determinado pelo facto da época ter tido lugar na Europa e no Golfo, o que significou que algumas regiões não acolheram o seu próprio Grande Prémio, os horários de partida das corridas nem sempre foram adequados a certos mercados e o habitual aumento de audiências que vemos de determinadas corridas, logicamente, não ocorreu.

No entanto, foram vistos resultados muito bons em vários mercados chave com +43% YoY (ndr, YoY, percentagem ano após ano) na China, +28% YoY na Holanda, +10% YoY no Reino Unido, + 71% YoY na Rússia e +5% YoY na Alemanha.

Os EUA também viram um aumento de +1% mesmo sem eventos adequados ao fuso horário local e sem Grandes Prémios dos EUA, que teriam beneficiado de uma maior exposição do público da ABC. Os telespetadores únicos de 2020 foram 433m (-8% YoY), número decorrente de menos corridas, bem como pelas razões acima mencionadas.



A audiência televisiva acumulada para 2020 foi de 1.5 bilhões de telespetadores em comparação com 1.9 bilhões em 2019. Esta redução é resultado do facto de ter havido somente 17 corridas na época passada, em comparação com 21 corridas em 2019. Não reflete uma diminuição do público em geral, mas é o resultado de menos corridas e portanto menos eventos para ver na televisão. Apesar de todas as condicionantes atrás referidas (EUA e Ásia sem corridas, fusos horários, etc), a audiência televisiva acumulada teria sido 1.85 bilhões em 2020, caso tivessem existido 21 corridas. Mesmo com todas as condicionantes.

O maior número de audiência para uma corrida em 2020 foi de 103,7 milhões no Grande Prémio da Hungria, +7% acima da mesma corrida em 2019, e foram vistos números fortes nas novas corridas que entraram no calendário com 100.5m para Portugal, 98,1m para a pista exterior do Bahrein e 89,1m para a Turquia.



“O ano passado foi uma época sem precedentes para todos e a Fórmula 1 teve de se adaptar aos desafios apresentados pela pandemia. Fizemos 17 corridas, algo que muitos pensavam ser impossível no início do ano. Fizemo-lo em segurança e trouxemos emoção e novas corridas aos nossos fãs em todo o mundo. Os números das audiências de 2020 mostram a força e a resistência do nosso desporto, com uma audiência média em 2020 de 87,4m e uma audiência total acumulada na época de 1,5 bilhões.

Tivemos fortes números de crescimento na China, Reino Unido, Holanda, Alemanha, e EUA, combinados com o enorme impulso dos nossos números digitais. Assistimos apenas a uma redução marginal das audiências televisivas, causada por múltiplas razões, mas claramente motivada, mas um calendário geográfico reduzido e limitado em comparação com 2019, mas algo que todos os grandes desportos experimentaram em 2020. Orgulhamo-nos do que fizemos em 2020 e sabemos que temos uma base de fãs e uma plataforma de audiência incrivelmente forte para crescer nos próximos anos.

Estamos encantados pelo facto dos nossos fãs sentirem uma forte satisfação com o desporto, a nossa época, e a forma como respondemos à pandemia global. Estamos ansiosos pelo início da temporada 2021 após as férias de Inverno e sabemos que os nossos adeptos estão tão entusiasmados como nós com as corridas”, disse Stefano Domenicali, Presidente e CEO, Fórmula 1.