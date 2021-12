Fórmula 1: Antonio Giovinazzi pode ter lugar na grelha em 2023, diz Mattia Binotto | AutoSport

Antonio Giovinazzi perdeu o seu lugar na Alfa Romeo, mas mantém um pé na Fórmula 1 na função de piloto de reserva da Ferrari (com Mick Schumacher), para além de competir na Fórmula E em 2022. Assim como o piloto, também Mattia Binotto acredita que o italiano tem hipótese de voltar à grelha da F1 como piloto principal em 2023.

“Há 11 lugares vagos em 2023. 11 têm contratos a terminar no final de 2022. Por isso é importante para ele, como piloto, continuar a fazer parte do nosso programa de F1”, disse Binotto, citado pelo Espn.com. Dos 11 lugares que Binotto diz estarem disponíveis – não querendo dizer que 11 pilotos não vão manter a posição, porque muitos deles vão renovar contrato, com certeza – nenhum deles deverá ser na Ferrari, já que Charles Leclerc tem contrato até 2024 e o de Carlos Sainz deve ir pelo mesmo caminho.