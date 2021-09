Fórmula 1, Antonio Giovinazzi: “ é esperar pela decisão do Fréd” | AutoSport

Antonio Giovinazzi é um dos pilotos que mais se tem falado nos últimos dias. Vários rumores e especulações têm surgido sobre a possível saída do italiano da Alfa Romeo e até como piloto principal de qualquer equipa de F1. Questionado sobre o tema em Zandvoort, Giovinazzi afirmou que durante este mês ou no próximo, será divulgada a decisão de Fréderic Vasseur quanto aos pilotos a apresentar em 2022. A bola está do lado de Vasseur.

“Tenho que ser rápido, conseguir bons resultados e depois é esperar pela decisão do Fréd (Frédéric Vasseur). A minha prioridade é estar aqui no próximo ano e gostaria de pilotar pela Alfa Romeo, mas como disse a decisão é do Fréd e o que eu posso fazer é apresentar bons resultados e mostrar velocidade.”

O piloto italiano ainda deixou palavras muito elogiosas ao seu companheiro de equipa, que anunciou o fim da carreira na F1.

“Antes de ser um grande piloto e um grande campeão do mundo, é uma excelente pessoa, uma pessoa especial, dentro e fora de pista. Para mim, foi o melhor companheiro de equipa para começar a minha carreira na F1, aprendi tantas coisas com ele. Diverti-me muito nestes anos. Temos uma boa relação desde 2017 na Ferrari. Um grande companheiro de equipa e uma excelente pessoa.”