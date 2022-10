Fórmula 1: Ano sabático de Daniel Ricciardo equacionado desde as férias de verão | AutoSport

Daniel Ricciardo não estará na grelha da Fórmula 1 em 2023, facto confirmado pelo piloto na reta final da corrente época. O piloto australiano admitiu agora que o cenário de ficar um ano sem competir e trabalhar no regresso a uma equipa que lhe dê garantias de bons resultados em 2024 estava a ser equacionado desde as férias de verão.

Ricciardo espera usar 2023 para recarregar baterias e concentrar-se em garantir um lugar em 2024.

“É algo que tenho certamente avaliado desde as férias de Verão”, disse Ricciardo à Sky. “Queria esperar algumas corridas e quanto mais tempo passa, mais sinto que é o que preciso. Embora também as oportunidades… não há realmente nada formado para o próximo ano. Eu gostaria de fazer uma pausa e preciso de fazer ‘reset’, e também em 2024 algumas outras coisas podem aparecer”.

No entanto, ainda há pelo menos um responsável de uma equipa do paddock que espera por um telefonema de Ricciardo. Günther Steiner disse recentemente à Associated Press que se o piloto estiver interessado num lugar na Haas “não tem vergonha de me telefonar”. Isto depois do dono da equipa, Gene Haas ter garantido que a continuidade de Mick Schumacher na Haas só dependia dele próprio e de conquistar mais pontos até final da época. Steiner acrescentou ainda que “para nós ele seria um grande sucesso. É um vencedor de corridas e agora está sem emprego. Venceu uma corrida no ano passado. Eu classifico-o como piloto, não faço ideia porque é que ele não vai pilotar agora. Isso é para ele descobrir”.