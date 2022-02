Fórmula 1, Andrew Green: “temos uma dupla de pilotos forte” | AutoSport

A experiência e o talento de Sebastian Vettel e Lance Stroll foram elogiados pelo diretor técnico da Aston Martin, que acredita ter um alinhamento forte para atacar a oportunidade criada com a nova regulamentação técnica da Fórmula 1.

A experiência de Vettel na Fórmula 1 assumiu uma maior importância dentro da Aston Martin, dentro e fora de pista, afirmou Green: “Penso que temos uma dupla de pilotos realmente forte. Estou satisfeito por mantermos o alinhamento de pilotos numa grande mudança de regras, porque a estabilidade é importante. Penso que com Seb, temos um piloto super, super talentoso, super experiente, que nos ajudou de muitas maneiras, dentro e fora da pista. Penso que a sua experiência vai ser realmente útil”.

Lance Stroll vai para a sua sexta época na Fórmula 1 e segundo Green, é “super talentoso, e super rápido. Está a ganhar experiência em cada corrida”.

Dadas as alterações nos carros de 2022, Green pensa que é importante que ambos os pilotos continuem a trabalhar com os engenheiros para poderem ultrapassar mais rapidamente os desafios que vão aparecer. “Ambos trabalham muito bem com o departamento de engenharia, e isso é fundamental. Trabalham muito bem juntos, mas também trabalham muito bem com o departamento de engenharia e penso que vamos ter de nos unir nessa área, porque há muito a aprender com o novo carro. Cada aspecto é novo: a nova aerodinâmica e especialmente os pneus. Os pneus vão ser um enorme desafio para todos”.