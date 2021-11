Fórmula 1: Andretti mantém interesse | AutoSport

Depois do desfecho negativo nas negociações entre a Andretti e a Sauber, a estrutura norte-americana não parece desistir de entrar na Fórmula 1, segundo as palavras do seu líder, Michael Andretti.

Em declarações durante o webinar “Online RACE INDUSTRY WEEK”, Andretti afirmou que não ter chegado a acordo com a Sauber foi desapontante e pese o facto de as estruturas atuais não estarem dispostas a vender, as oportunidades podem surgir, já que o interesse se mantém intacto.

“Foi realmente, realmente dececionante que o acordo não se tenha realizado. Estivemos literalmente a 48 horas de chegar a um acordo. Ainda gostaria muito de o fazer, as oportunidades estão cada vez menos, as equipas não estão realmente à venda neste momento, temos de ver o que acontece no futuro, mas ainda há interesse. Adoro a Fórmula 1, é a derradeira experiência de corrida, e para a nossa marca seria simplesmente enorme, apenas nos levaria ao mais alto nível em que se pode estar”. Andretti acrescentou que “há sempre um Plano B ou C” e que “definitivamente ainda ao ataque. Vamos ver o que acontece, mas eu não vou desistir, pode haver oportunidades que não estão abertas neste momento e vamos continuar à procura dessas oportunidades”.