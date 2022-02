Fórmula 1: Andretti e Renault com “acordo formal” para fornecimento de motores | AutoSport

É um dos assuntos do momento na Fórmula 1. Michael Andretti candidatou-se na FIA a criar uma nova equipa de Fórmula 1 para 2024, depois de no ano passado o negócio entre a Andretti e a Sauber para aquisição da equipa suíça não ter prosseguido, apesar de ter chegado a estar bem adiantado.

Em entrevista a David Land no canal de YouTube, Mario Andretti Andretti, pai do responsável máximo da Andretti Autosport confirmou que existe um acordo com a Renault para esta fornecer a unidade motriz para a futura equipa de Fórmula 1.

“Temos um acordo formal sobre o fornecedor do motor. Vai ser a Renault, e estou autorizado a dizê-lo agora”, disse o antigo campeão de Fórmula 1, Mario Andretti.

Sem confirmação por parte dos franceses à afirmação de Andretti, Laurent Rossi, CEO da Alpine, disse, ainda antes dos comentários de Andretti, ficar satisfeito com a entrada de mais adversários em pista para “apimentar” a competição.

“Penso que poderia ter potencial devido ao aspeto americano”, disse Rossi. “Penso que seria bom apimentar também as coisas na pista. É bom baralhar um pouco a hierarquia ao longo do tempo”.

Recordamos que Andreas Seidl, da McLaren, diz dar as boas vindas à Andretti se a sua candidatura na FIA der frutos, mas Toto Wolff não tem a mesma opinião, como demos conta anteriormente.