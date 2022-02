Fórmula 1: Andreas Seidl vê com bons olhos o interesse da Andretti | AutoSport

Depois de ter falhado a negociação com a Sauber para a sua aquisição, a Andretti Autosport de Michael Andretti, quer tornar-se na décima primeira equipa da categoria rainha do automobilismo, tendo que cumprir o processo da FIA e da Fórmula 1, para além de pagar 200 milhões de dólares como taxa de entrada, valor que seria distribuído pelas 10 equipas existentes.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, afirmou que daria as boas-vindas à Andretti na Fórmula 1, ao contrário do que disse Toto Wolff, da Mercedes.

“Do nosso lado, damos certamente as boas-vindas à equipa Andretti”, disse Seidl em Barcelona. “O próprio nome e a presença de uma equipa americana ajudará a Fórmula 1 a crescer nos EUA. Mais equipas significa mais oportunidades para jovens pilotos, portanto, na nossa perspetiva, quanto mais cedo o número de equipas atingir as 12, mais rápido o valor crescerá para todos nós”.

Como demos conta anteriormente, Toto Wolff afirmou que dez equipas são suficientes na F1. “Mais do que isso apenas dilui o retorno”, é citado pela Auto Motor und Sport. “Que equipa mereceria participar na categoria de topo do desporto automóvel? Penso que se um fabricante entrasse, teríamos certamente de falar sobre isso. Mas nenhum candidato credível bateu ainda à porta”.