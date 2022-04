Fórmula 1, Andreas Seidl: “temos agora um plano claro sobre o que precisamos de fazer” | AutoSport

Não é ainda certo que a McLaren tenha resolvido todos os problemas no MCL36, mas o bom os bons resultados obtidos na Austrália – quando comparados com o Bahrein – deu ânimo à equipa de Woking.

Lando Norris já explicou que o monolugar da equipa beneficiou do traçado do Albert Park e que se voltassem ao Bahrein, o resultado inicial se repetiria. Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, não avança que os problemas estão resolvidos, mas salienta que a equipa já tem um plano para recuperar o desempenho do carro.

“Era obviamente importante que depois de darmos conta da nossa falta de desempenho, fizéssemos análises, estudos, para percebermos como podemos melhorar o desempenho o mais rápido possível. Estou muito feliz por dizer que temos agora um plano claro sobre o que precisamos de fazer com o carro em termos de desempenho”.

O responsável avisa que pode demorar algum tempo até aos dois carros poderem disputar lugares mais acima na classificação, mas estão pronto a executar o plano. “Isto pode levar um pouco de tempo, pelo que precisamos de ser pacientes apesar da ambição, mas o mais importante é que temos um plano claro que executamos agora, mas em termos de quando isto está a acontecer exatamente, não quero entrar em demasiados pormenores”.

Abordando potenciais obstáculos ao plano da McLaren, Seidl acrescentou que: “Há diferentes parâmetros que também têm de ser geridos. Há o limite de custos que temos de considerar, há o tempo limitado do túnel de vento que temos e que precisamos de considerar”.