Fórmula 1: Andreas Seidl “satisfeito” com desenvolvimento do novo carro | AutoSport

Parece que as equipas estão otimistas quanto à nova época da Fórmula 1, visto que são já algumas que dizem que os novos monolugares estão a tomar a direção certa. Depois de Ferrari, Haas e Aston Martin por exemplo, também Andreas Seidl está “satisfeito” com a progressão do novo McLaren.

“Do meu ponto de vista, estou muito satisfeito com o desenvolvimento que vejo neste momento”, explicou Seidl ao Formel1.de.”O carro está a responder aos desenvolvimentos. Estamos realmente a fazer progressos, semana após semana, no túnel de vento. Quanto ao que valerá no final, só veremos realmente na primeira qualificação no Bahrein”.

Depois de não ter conseguido o terceiro lugar final entre os construtores em 2021, Seidl não quer apontar, para já, um objetivo claro para 2022.

“Para mim, o mais importante é simplesmente que o desenvolvimento deste carro seja novamente um passo em frente em comparação com os desenvolvimentos dos últimos anos”.