Fórmula 1: Andreas Seidl não está preocupado com Alpine | AutoSport

Em plena luta pelo quarto lugar do campeonato de construtores, a Alpine apresentou algumas melhorias no A522 em Suzuka, mas o responsável da McLaren, Andreas Seidl, não está preocupado que os franceses possam ter dado um grande salto competitivo, na mesma altura em que ambos os carros de Woking têm as últimas atualizações montadas.

“É a competição”, disse Seidl, citado pelo Motorsport.com. “A Alpine tem sido forte o ano todo, é uma equipa forte com dois pilotos fortes. Temos que reconhecer que fizeram um ótimo trabalho até agora nesta temporada. Será muito difícil para nós em Abu Dhabi até a última volta ficar nesta luta, mas é para isso que estamos aqui e vamos tentar novamente.”

Seidl prefere que a sua equipa se concentre em si mesma. “Precisamos de fins de semana limpos e temos de garantir que somamos pontos com ambos os pilotos todos os fins de semana. A fiabilidade também terá um papel importante nas últimas cinco corridas. No entanto, acho que temos um bom carro, uma boa equipa, dois pilotos fortes e, se nos unirmos, tenho certeza de que podemos continuar a lutar até a última volta.”

No Japão, a Alpine recuperou o quarto lugar do campeonato de construtores que tinha perdido para a McLaren em Singapura, e tem agora 13 pontos de vantagem.