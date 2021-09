Fórmula 1, Andreas Seidl: “fomos destruídos em Zandvoort” | AutoSport

Depois de Zak Brown manter alguma cautela apesar do triunfo recente em Monza, é a vez de Andrea Seidl tentar baixar as expectativas criadas com a vitória de Daniel Ricciardo. Para o responsável da equipa, a estrutura de Woking não tem um carro que possa lutar por vitórias em todos os circuitos e até deu o exemplo de Zandvoort, onde foram “destruídos”

“O que eu respeito, olhando para a Mercedes e Red Bull, é que eles têm um carro que pode lutar pela vitória todos os fins de semana. Esta é a lacuna que temos como equipa em comparação com estes tipos, por isso não estou demasiado concentrado num 1-2 ou o que quer que seja. No final, é um resultado sensacional para nós, mas apenas sete dias antes fomos destruídos em Zandvoort, em termos de desempenho. Esta é a lacuna que ainda temos para as equipas de topo com o nosso carro, e é por isso que temos de continuar a trabalhar arduamente para continuar a encurtar a diferença em todos os tipos de circuitos”.

Uma coisa é indiscutível: o resultado em Monza deu motivação a todos os elementos da estrutura, tanto aos que trabalham em pista, como aos que estão na fábrica. “É a melhor motivação para continuar. Estou obviamente muito feliz com o que ambos os pilotos mostraram, e estou muito feliz com Daniel a dar os seus passos desde as férias de verão e a voltar para onde ele quer estar, para onde o queremos ter. E isto para além de Lando, que está numa forma inacreditável este ano e, obviamente, é essa a viagem que queremos e precisamos de ter para lutar com a Ferrari, e para continuar a nossa viagem em direção à frente na Fórmula 1”.