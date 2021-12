Fórmula 1, Andreas Seidl: “Foi uma grande época” | AutoSport

A McLaren decidiu trocar de fornecedor de unidades motrizes para a época de 2021 e logo no primeiro ano com a Mercedes, um bom resultado final, tendo lutado pelo terceiro posto durante grande parte da época com a Ferrari, para além de ter conquistado o 1-2 em Monza e estiveram muito perto de vencer novamente na corrida da Rússia por Lando Norris. Terminaram o ano com 275 pontos, mais 73 que em 2020, ano em que finalizaram o ano no terceiro posto entre os construtores.

Andreas Seidl afirmou ao Motorsport.com que era importante para a equipa ter conseguido um bom ano com a Mercedes antes dos novos regulamentos técnicos de 2022, permitindo-lhe conceber com confiança o seu carro à volta da unidade motriz alemã.

“Temos uma grande equipa, temos todos os talentos que penso que precisamos para dar os próximos passos. Precisamos simplesmente de tempo. Somos ambiciosos, é claro, mas ao mesmo tempo precisamos de tempo para ver os resultados disso, e estou muito feliz por podermos dar este próximo passo. Uma coisa muito importante este ano foi nossa parceria com a Mercedes ter funcionado, antes que os novos regulamentos técnicos entrem em vigor. Poderíamos ganhar muita experiência este ano já com a unidade motriz Mercedes, e coloca-nos numa melhor posição para conceber um carro completamente novo para o próximo ano conhecendo já a unidade da Mercedes. Portanto, este foi um trabalho muito bem feito também de ambos os lados”, explicou Seidl.

Embora tenham sido batidos pela Ferrari, que também deu um salto qualitativo enorme de 2020 para 2021, Seidl considera ter sido uma grande época.

“Foi uma grande época para nós, por muitas razões. Demos novamente um grande passo em frente com o carro, em termos de nos aproximarmos com os tempos por volta nas qualificações e em corrida à Mercedes e à Red Bull. Este ano estivemos mesmo em condições, ocasionalmente, de os desafiar nas pistas que se adequavam ao nosso carro”.