Fórmula 1: Andreas Seidl espera bom resultado em Barcelona | AutoSport

A época da McLaren tem sido de altos e baixos. Em Imola, Lando Norris conquistou o seu primeiro pódio do ano, mas em Miami a equipa não pontuou pela primeira vez desde a terrível corrida de abertura da temporada no Bahrein. O próximo Grande Prémio realiza-se num circuito onde o McLaren MCL36 causou boa impressão. No teste de pré-temporada no Circuito de Barcelona-Catalunha, a McLaren parecia ter as condições reunidas para um bom ano, tudo mudou quando rumaram para o Bahrein.

Andreas Seidl, chefe de equipa, admitiu que o GP de Miami não correu como o esperado, serviu para a equipa perceber realmente onde estão.

“Não tivemos o desempenho que tivemos nos dois fins-de-semana de corrida anteriores. Foi a constatação da realidade, de onde nos encontramos. Esta performance estava claramente mais de acordo com o que vimos no Bahrein, ou também em Jidá”.

Dado o ritmo mais rápido de alguns dos seus rivais em Miami, Seidl já não esperava a conquista de muitos pontos. “Sabíamos que só havia a possibilidade de lutar por, digamos, alguns pontos. Porque os Mercedes e [Valtteri] Bottas foram claramente mais rápidos”.

O GP de Miami já é passado e agora Andreas Seidl espera que as coisas corram melhor em Barcelona. “Definitivamente, o traçado combina um pouco mais com o nosso pacote”. No entanto, Seidl lembrou ainda que “todos trabalharam no carro desde então. E nós também fizemos isso”, concluiu.