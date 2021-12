Fórmula 1: Andreas Seidl defende Michael Masi | AutoSport

O trabalho de Michael Masi como diretor de corrida da Fórmula 1 não foi fácil em 2021. Para além da complexidade do trabalho em si – qualquer diretor de corridas tem sobre os ombros uma responsabilidade gigantesca – o australiano tomou algumas decisões controversas, num ano onde a disputa pelo campeonato foi acérrima, e Mercedes e Red Bull também não ajudaram. A maior controvérsia foi no último Grande Prémio, episódio bem conhecido e ainda fresco na memória de todos.

Andreas Seidl, team principal da McLaren, saiu em defesa de Masi, afirmando que do ponto de vista da equipa, estão satisfeitos com o trabalho do diretor de corrida.

“Do nosso ponto de vista sem comentar agora o que aconteceu [em Abu Dhabi] apreciamos o diálogo aberto e transparente que tivemos durante todo o ano, e também nos anos anteriores com Michael”, disse Seidl. “E ficámos realmente felizes também com a forma como ele está a lidar com as coisas, não apenas connosco, mas em geral, com todas as equipas do paddock. Portanto, penso que temos de ter muito cuidado para que esta intensa batalha pelo campeonato, que foi muito intensa dentro e fora de pista, que também desencadeou obviamente, muitos comentários acalorados, não esteja a dar a imagem errada da realidade. Mais uma vez do nosso ponto de vista, estamos muito satisfeitos com a forma como Michael lida connosco, pede a nossa contribuição, está recetivo para melhorias. É assim que eu vejo as coisas”.

Ainda sobre as críticas de Christian Horner durante o fim de semana na Arábia Saudita disse ter saudades de Charlie Whiting, Seidl é da opinião que não é justo fazer comparações entre o passado e o presente. “Penso que também não é justo fazer comentários como no passado, tudo era diferente e melhor. Penso que agora é bom, e foi bom no passado. É um trabalho muito complicado ser diretor de corrida numa batalha tão intensa a que assistimos este ano. É algo que temos de ter em mente”.