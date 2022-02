Fórmula 1, Andreas Seidl: “conhecemos e respeitamos a dura competição que vamos enfrentar” | AutoSport

Andreas Seidl, Team Principal, equipa de Fórmula 1 da McLaren, deu ênfase ao trabalho da FIA e FOM no desenvolvimento do regulamento técnico para este ano.

“A Fórmula 1 e a FIA fizeram um trabalho importante no desenvolvimento destes novos regulamentos técnicos e desportivos, os quais, em combinação com o limite de custos, visam criar corridas mais próximas e um pelotão mais nivelado”.

Seidl apresentou como objetivo para a época aquele que Zak Brown também identificou anteriormente: chegar às equipas da frente. “O nosso objetivo para esta temporada é claro e consistente com o dos anos anteriores: queremos encurtar ainda mais a diferença para a frente do pelotão. Ao mesmo tempo, conhecemos e respeitamos a dura competição que vamos enfrentar e temos uma visão realista de onde estamos na nossa viagem”.

A McLaren tem vindo a fazer investimento em áreas importantes e que necessitavam de ser atualizadas para a equipa poder manter-se na discussão da metade superior da tabela classificativa. “Estamos a trabalhar através de um conjunto de investimentos chave em infraestruturas, que nos fornecerá as ferramentas necessárias para competir no topo do nosso desporto quando estes estiverem a funcionar”.

Sobre a dupla de pilotos, Seidl deixou claro que Lando Norris e Daniel Ricciardo são uma das mais fortes duplas da Fórmula 1. “Juntos, Lando e Daniel formam um dos alinhamentos de pilotos mais competitivos do desporto. Mal podemos esperar para ver o que eles podem fazer com o MCL36, no qual cada membro da equipa de Woking tem investido enormes quantidades de esforço, paixão e determinação”.