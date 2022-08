Fórmula 1, Andreas Seidl: com atualizações McLaren é “a quarta equipa mais rápida” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, disse que Lando Norris maximizou a sua posição, terminando atrás apenas das três primeiras equipas, Red Bull, Mercedes e Ferrari.

Seidl ficou satisfeito por ver que os recentes pacotes de evoluções estão a colocar a McLaren à frente do seu rival direto, a Alpine.

“Com os seis carros das três primeiras equipas a terminarem a corrida, 7º lugar foi o melhor que podíamos alcançar, e conseguimos. A atualização que introduzimos em Paul Ricard colocou-nos em posição de sermos a quarta equipa mais rápida, o que é um grande feito”, afirma Seidl.

Apesar de correr essencialmente com a mesma estratégia de pneus em ambos os carros, Daniel Ricciardo acabou por ter dificuldades após a sua segunda paragem quando trocou para pneus duros, um composto que acabou por ser difícil também para outras equipas na corrida.

“O Lando [Norris] executou hoje uma corrida limpa para ocupar o sétimo lugar, mas com a mesma estratégia do lado do Daniel [Ricciardo], lutámos para ter aderência na última etapa com pneus duros e ele caiu para fora dos pontos”.

Seidl anseia agora por algum descanso na paragem de verão, antes da última metade da temporada, na qual a McLaren irá provavelmente lutar contra a Alpine pelo quarto lugar no campeonato de construtores. A McLaren está atualmente apenas quatro pontos atrás da equipa francesa, uma luta renhida que Seidl espera que seja “emocionante”.

“Todos devem ir embora e desfrutar do intervalo, recarregar as nossas baterias e voltar mais fortes para o que deverá ser uma batalha emocionante no campeonato de construtores. Vejo-vos em Spa”, concluiu o chefe de equipa alemão.