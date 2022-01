Fórmula 1: Andrea Stella prevê mais de Daniel Ricciardo | AutoSport

Andrea Stella, diretor da McLaren, prevê que Daniel Ricciardo melhore o seu desempenho quando comparado com a primeira época do australiano na McLaren. Ricciardo teve alguns problemas para se adaptar ao monolugar da equipa e foi frequentemente batido pelo companheiro de equipa Lando Norris, apesar de ter obtido a vitória no em Monza, durante o GP de Itália. Stella afirma que Ricciardo progrediu ao longo de 2021 e acredita que irá ser melhor em 2022.

“Penso que o progresso ao longo da temporada foi tangível”, disse Stella. “Sabemos que há mais em Daniel. De certa forma ainda temos uma espécie de plano de desenvolvimento e estou ansioso por ver o que poderemos fazer este ano com Daniel. Estou muito otimista desse ponto de vista. E deixem-me apenas dizer que trabalhar com ele é um verdadeiro prazer. Penso que cria realmente uma atmosfera agradável na equipa, que é uma boa base para o desenvolvimento técnico e de condução”.