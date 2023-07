Fórmula 1 ameaça hotéis, casinos e restaurantes em Las Vegas: ou pagam ou são ‘tapados’ | AutoSport

A expectativa da Fórmula 1 é enorme para o Grande Prémio de Las Vegas, que se realiza em novembro, mas abriu uma ‘guerra’ com os restaurantes, hotéis e casinos que terão visão privilegiada para o circuito citadino. Terá sido enviada uma comunicação pela competição a estes locais, exigindo o pagamento de 1500 dólares por cliente. Caso o pagamento, que está a ser visto como uma intimidação por parte dos proprietários dos estabelecimentos, serão colocadas barreiras que impossibilitarão ver a corrida.

O New York Post teve acesso à comunicação enviada pela F1, onde se exige o pagamento de 1500 dólares por cada lugar – contará a capacidade máxima de cada local – dos estabelecimentos e onde os detentores dos direitos comerciais ameaçam com barreiras a menos que o façam. Uma fonte da publicação norte-americana adiantou que “estão literalmente a intimidar as pessoas”, acrescentando ainda que é uma “loucura que estejam a pedir dinheiro para um evento público que está a decorrer nas ruas”.

A mesma publicação adianta que funcionários da diretora executiva do Grande Prémio de Las Vegas colocaram a hipótese de existirem luzes viradas para os locais que não paguem para evitar que os clientes possam ver a ação em pista na corrida noturna da cidade.