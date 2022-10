Fórmula 1: Alterações no traçado de Singapura em 2023 vão tornar as voltas (bem)mais rápidas | AutoSport

Os organizadores locais do Grande Prémio de Singapura confirmaram alterações no traçado em 2023. Devido a obras na cidade, as curvas 16 a 19 serão removidas e substituídas por uma reta. Isso significa que os pilotos não vão fazer a curva direita-esquerda 16, que depois, depois de uma pequena reta, levava à passagem sob a bancada aí localizada.

A pista terá então apenas 4928 metros e o número de voltas será aumentado para 63. Segundo as simulações realizadas, baseadas num monolugar de Fórmula 1 de 2020, o melhor tempo por volta em qualificação baixará para cerca de 1:27.7s, muito mais rápido do que o alcançado por Charles Leclerc este ano, que foi 1:49.412s.

A organização espera reverter o traçado para o desenho deste ano em 2024.