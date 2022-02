Fórmula 1: Alterações no circuito de Jidá a menos de 1 mês do GP da Arábia Saudita | AutoSport

O recente circuito de Jidá entrou no calendário da Fórmula 1 em 2021, mas ainda nos treinos livres alguns pilotos salientaram a necessidade de haver alterações ao traçado, que apresentava várias curvas “cegas” e muito rápidas. Isso foi percetível durante a corrida, quando a prova esteve parada por duas vezes sob bandeira vermelha, para além dos vários acidentes que ocorreram.

Tratando-se de uma questão de segurança no circuito citadino mais rápido do calendário, os organizadores prometem pequenas mudanças no traçado saudita, isto a menos de 1 mês do GP da Arábia Saudita (27 março).

“Serão feitos alguns pequenos ajustes no circuito para ajudar a melhorar as linhas de visão dos pilotos a partir do cockpit, melhorando a visibilidade em várias curvas do circuito, incluindo as curvas 2, 3, 14 e 21, onde as barreiras serão deslocadas para trás entre 1,5m e 2m”, lê-se num comunicado da Saudi Motorsport Company, o promotor saudita. “Da mesma forma, a barreira do lado direito da curva 27 será deslocada cerca de 1,5m para alargar a pista nesse ponto. Em todos os casos, excepto na curva 27, o limite da pista permanecerá o mesmo. Além disso, serão também feitas outras modificações nas curvas 4, 16, 22 e 24”.

Recordamos que logo após o GP da Arábia Saudita do ano passado, George Russell, responsável pela GPDA (Associação de Piloto), dizia serem necessárias mudanças na pista. “É uma pista incrivelmente entusiasmante e excitante de conduzir, mas falta muito do ponto de vista da segurança e da corrida. Há incidentes desnecessários à espera de acontecer. Todas estas pequenas curvas que são cegas, que nem sequer são curvas num carro de F1, apenas oferecem perigo desnecessário. Eles têm os recursos para o fazer aqui, por isso não deve haver limitações, a segurança deve vir primeiro. Há riscos desnecessários, e esses riscos podem ser evitados com algumas pequenas modificações”.