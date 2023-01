Fórmula 1: Alterações ao regulamento técnico devem aumentar mais meio segundo por volta | AutoSport

As alterações ao regulamento técnico para 2023, além da diretiva técnica que entrou em vigor GP da Bélgica da época passada, tendo por base a questão da segurança dos pilotos devido às oscilações provocadas pelos novos monolugares, pode aumentar o tempo por volta em meio segundo, explicou Nikolas Tombazis, diretor técnico da FIA, que tinha já defendido estas alterações depois de terem sido criticadas por algumas das 20 equipas da grelha. Isto fará com que os carros estejam 15mm mais altos nas extremidades dos fundos e a altura do difusor também será elevada.

O diretor técnico da FIA está confiante que as alterações vão dissipar parte das oscilações nos monolugares – não o farão totalmente – mas considera que poderão “perder cerca de 15 a 20 pontos de downforce, o que talvez corresponda a cerca de meio segundo, ou algo do género”. Tombazis tem ainda a esperança que o desenvolvimento das equipas poderão contrariar o aumento de tempo por volta ao longo da temporada.

O ‘porpoising’ foi tema de discussão durante quase toda a época, com algumas equipas a dizerem que nunca tinham previsto um efeito tão grande e outras a explicarem a contrariar essa opinião. Por seu turno, o responsável da FIA afirmou ao Motorsport.com que “apanhou todos um pouco de surpresa”, acrescentando que “na realidade, ninguém tinha previsto isso corretamente, mas uma vez que a forma como o problema ocorre foi bem compreendida, tomámos algumas medidas e, entretanto, as equipas também aprenderam muito sobre o assunto”.