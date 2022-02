Fórmula 1: Alteração na regra sobre Safety Car | AutoSport

A FIA clarificou a reformulação das regras do Safety Car, neste caso do fim desse período, nas corridas de Fórmula 1, na sequência das decisões controversas no último Grande Prémio de 2021 e que levou a outras alterações estruturais, como a substituição do diretor de corrida Michael Masi.

Até ao final da época passada, o período de Safety Car (SC) chegava ao fim apenas quando o último carro atrasado passava o líder da corrida, isto depois de ser dado a ordem para os pilotos “retardatários” ultrapassarem o Safety Car.

Após a revisão do regulamento, o período de SC termina após a mensagem “lapped cars may now overtake” (carros atrasados podem agora ultrapassar) seja enviada para todos os pilotos e como é óbvio, a pista deverá ser declarada segura pelo diretor de corrida antes deste processo começar.

A ideia que sustenta esta pequena alteração, que entra em vigor no primeiro GP do ano, é perder menos tempo de corrida com as ultrapassagens dos pilotos com voltas atrasadas.