Fórmula 1: Alteração da entrada do pit lane em Baku | AutoSport

O GP do Azerbaijão decorre no próximo mês e os responsáveis pelo traçado citadino de Baku preparam-se para alterar um dos pontos de discórdia desde a primeira edição da prova azeri, a entrada do pit lane.

Considerada por alguns pilotos como a zona mais perigosa do traçado citadino, os organizadores locais reagiram e decidiram alterar a entrada para a via das boxes.

“Não há mudanças na pista em si, mas fomos solicitados pela FIA ​​​​para alterar um pouco a entrada do pit lane para que seja um pouco mais seguro”, afirmou o promotor Arif Rahimov. “Vamos ver como corre. Normalmente os pilotos não cometem muitos erros ao entrar no pit lane”.

O responsável pelo circuito salientou ainda a necessidade de “vermos quando os carros saírem para a pista”, devido aos novos monolugares de F1 desta época. “Não mudaremos nenhuma curva, mas por vezes os pilotos depois das sessões de treino pedem ‘Nesse local, o corretor tem de sair’. Como a curva junto à Cidade Velha, a secção mais estreita, temos trabalho com o corretor desde o primeiro dia. Colocamos e a retiramos e a adicionamos novamente. Não se pode realmente saber até os carros irem para a pista”, concluiu o responsável.

O GP do Azerbaijão realiza-se de 10 a 12 de junho.